Иностранца будут судить за вымогательство 30 тыс. долл. у своего экс-адвоката

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника, который требовал у экс-адвоката 30 тыс. долларов США "компенсации" за якобы плохую правовую помощь", - сообщили в прокуратуре.

Как установлено следствием, в начале сентября 2018 года 50-летний уроженец Республики Армения вступил в сговор со своим товарищем для вымогательства 30 тыс. долларов США, которые он якобы передал адвокату в период с 2012 по 2017 годы в качестве оплаты за правовую помощь.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, но он освободился условно-досрочно, отбыв 6 лет наказания, поэтому решил получить от своего защитника "компенсацию" за некачественную, по его мнению, правовую помощь. В случае отказа мужчины угрожали адвокату применить насилие к нему и его близким, а также обнародовать компромат, который касается его профессиональной деятельности, указали в прокуратуре.

Во время передачи оговоренной суммы вымогатели были задержаны правоохранителями в одном из ресторанов Киева.

Следствие в уголовном производстве завершено, обвинительное заключение направлено в суд. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, военный комиссар требовал 1200 долларов за непризов на службу.