Військовий комісар вимагав 1200 доларів за непризов до служби
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Запорізькій області викрили військового комісара, який вимагав хабар за непризов до служби. Його затримали слідчі Державного бюро розслідувань, повідомляє УНН з посиланням на територіальне управління Бюро в Мелітополі.
Слідчі ДБР встановили, що керівник одного з військоматів вимагав від військовозобов'язаного 1200 доларів за сприяння в ухилянні від служби та видачу військового квитка.
На початку лютого ДБР задокументували отримання військовим комісаром першої частини хабаря, а 13 лютого - другої. Обідві суми керівник військомату отримав у євро.
Комісара затримали, наразі вирішується питання про оголошення підозри в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням такої вигоди за ч. 3 ст. 368 ККУ.
Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань затримало двох осіб, які за 74,5 тис. доларів обіцяли домовитися з чиновниками Мінагрополітики про залишення на посаді керівника одного з держпідприємств.