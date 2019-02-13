ДБР затримало двох осіб за хабар у понад 70 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань затримало двох осіб, які за 74,5 тис. доларів обіцяли домовитися з чиновниками Мінагрополітики про залишення на посаді керівника одного з держпідприємств. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.
"Затримали двох осіб під час одержання 9 тис. доларів США неправомірної вигоди за вплив на посадовців Міністерства аграрної політики та продовольства України. Це була остання частина неправомірної вигоди на загальну суму 74,5 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що гроші передавались особам частинами.
"На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - зазначається в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що на переконання голови ДБР Романа Труби, не менше половини слідчих Бюро протягом останнього року не працювали на цій посаді в інших правоохоронних органах.