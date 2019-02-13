ДБР затримало двох осіб за хабар у понад 70 тисяч доларів

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань затримало двох осіб, які за 74,5 тис. доларів обіцяли домовитися з чиновниками Мінагрополітики про залишення на посаді керівника одного з держпідприємств. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.