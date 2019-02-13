ГБР задержало двух человек за взятку в более 70 тысяч долларов

"Задержали двух человек во время получения 9 тыс. долларов США неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Это была последняя часть неправомерной выгоды на общую сумму 74,5 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Известно, что деньги передавались лицам частями.

"В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается ", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщал, что по мнению председателя ГБР Романа Трубы , не менее половины следственных Бюро в течение последнего года не работали на этой должности в других правоохранительных органах.