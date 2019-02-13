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Половина слідчих ДБР без досвіду роботи у цій сфері - Труба

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Не менше 51% слідчих Державного бюро розслідувань протягом останнього року не працювали на цій посаді в інших правоохоронних органах. Про це заявив директор ДБР Роман Труба під час зустрічі з представниками Координатора проектів ОБСЄ в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу бюро.

"Не менше 51% слідчих ДБР - це люди, які протягом останнього року не працювали на цій посаді в інших правоохоронних органах. Тобто, без досвіду роботи у цій сфері. Ми шукаємо міжнародних та вітчизняних експертів, які б провели тренінги з кримінального аналізу, протидії корупційним злочинам та відмиванню грошових коштів", – розповів Труба.

Тож, під час зустрічі Труба та представники ОБСЄ обговорили питання подальшої співпраці, зокрема, проведення тренінгів для працівників ДБР.

Також він повідомив, що ДБР долучає всіх зусиль для ухвалення змін до законодавства України, які розблокують окремі напрямки роботи: створення оперативних підрозділів та обрання керівного складу середньої ланки.

Нагадаємо, ДБР планує збільшити кількість слідчих.

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