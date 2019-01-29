ДБР планує збільшити кількість слідчих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Керівництвом Державного бюро розслідувань було прийнято рішення про збільшення кількості слідчих територіальних управлінь, конкурс буде оголошено найближчим часом. Про це під час брифінгу в Києві заявив Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні у ДБР працює більше 500 працівників, з них 285 - слідчі. Навантаження на слідчого суттеве, в деяких територіальних управліннях у провадженні слідчого перебуває близько 20 кримінальних проваджень",- зазначив глава ДБР.
За його словами, станом на сьогодні в кожному територіадюльному управлінні працює не більше 30 слідчих.
"Очевидно, що для територіального управління цього недостатньо. Тому прийнято рішення про збільшення слідчих територіальних управлінь", - підкреслив Труба.
Він додав, що додатковий конкурс буде оголошено найближчим часом.
Нагадаємо, Слідчі Державного бюро розслідувань працюють над майже 3,5 тисячі кримінальних проваджень.