ГБР планирует увеличить количество следователей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Руководством Государственного бюро расследований было принято решение об увеличении количества следственных территориальных управлений, конкурс будет объявлен в ближайшее время. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Сегодня в ГБР работает более 500 сотрудников, из них 285 - следователи. Нагрузка на следователя существенное, в некоторых территориальных управлениях в производстве следователя находится около 20 уголовных производств", - отметил глава ГБР.
По его словам, на сегодня в каждом териториадюльному управлении работает не более 30 следователей.
"Очевидно, что для территориального управления этого недостаточно. Поэтому принято решение об увеличении следственных территориальных управлений", - подчеркнул Труба.
Он добавил, что дополнительный конкурс будет объявлен в ближайшее время.
Напомним, Следователи Государственного бюро расследований работают над почти 3,5 тысячи уголовных производств.