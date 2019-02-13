Половина следователей ГБР без опыта работы в этой сфере - Труба

"Не менее 51% следователей ГБР - это люди, которые в течение последнего года не работали на этой должности в других правоохранительных органах. То есть, без опыта работы в этой сфере. Мы ищем международных и отечественных экспертов, которые провели бы тренинги по уголовному анализу, противодействию коррупционным преступлениям и отмыванию денежных средств", - рассказал Труба.

Так, во время встречи Труба и представители ОБСЕ обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности, проведение тренингов для сотрудников ГБР.

Также он сообщил, что ГБР прикладывает все усилия для принятия изменений в законодательство Украины, которые разблокируют отдельные направления работы: создание оперативных подразделений и избрание руководящего состава среднего звена.

Напомним, ГБР планирует увеличить количество следователей.