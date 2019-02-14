Военный комиссар требовал 1200 долларов за уклонение от службы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Запорожской области разоблачили военного комиссара, который требовал взятку за избавление от службы. Его задержали следователи Государственного бюро расследований, сообщает УНН со ссылкой на территориальное управление Бюро в Мелитополе.
Следователи ГБР установили, что руководитель одного из военкоматов требовал от военнообязанного 1200 долларов за содействие в уклонении от службы и выдачу военного билета.
В начале февраля ГБР задокументировали получение военным комиссаром первой части взятки, а 13 февраля - второй. Обе суммы руководитель военкомата получил в евро.
Комиссара задержали, сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в получении неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством такой выгоды по ч. 3 ст. 368 УКУ.
Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований задержало двух лиц, которые за 74,5 тыс. долларов обещали договориться с чиновниками Минагрополитики об оставлении в должности руководителя одного из госпредприятий.