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Военный комиссар требовал 1200 долларов за уклонение от службы

Военный комиссар требовал 1200 долларов за уклонение от службы

Киев  •  УНН

 • 9965 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Запорожской области разоблачили военного комиссара, который требовал взятку за избавление от службы. Его задержали следователи Государственного бюро расследований, сообщает УНН со ссылкой на территориальное управление Бюро в Мелитополе.

Следователи ГБР установили, что руководитель одного из военкоматов требовал от военнообязанного 1200 долларов за содействие в уклонении от службы и выдачу военного билета.

В начале февраля ГБР задокументировали получение военным комиссаром первой части взятки, а 13 февраля - второй. Обе суммы руководитель военкомата получил в евро.

Комиссара задержали, сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в получении неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством такой выгоды по ч. 3 ст. 368 УКУ.

Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований задержало двух лиц, которые за 74,5 тыс. долларов обещали договориться с чиновниками Минагрополитики об оставлении в должности руководителя одного из госпредприятий.

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