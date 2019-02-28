Чоловіки побили підприємця, вимагаючи валюту і 30 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Правоохоронці затримали групу чоловіків, які скоїли напад на місцевого підприємця, вимагаючи від нього гроші. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.
Так, повідомляється, що 27 лютого близько 16:00 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що на вулиці Олександра Тишлера в Мелітополі невідомі б’ють чоловіка.
"Правоохоронці встановили, що невідомі біля домоволодіння приватного підприємця, із застосуванням фізичного насильства вимагали та отримали від потерпілого грошові кошти в сумі 2750 доларів США та 31000 гривень", - повідомили у прес-службі.
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Постраждалий, мешканець Мелітополя 1975 року народження, звернувся за медичною допомогою до лікарні, після надання допомоги був відпущений додому.
Правоохоронці затримали зловмисників. Ними виявились троє чоловіків: раніше судимий мешканець Мелітополя 1986 року народження та двоє мешканців Запоріжжя 1998 років народження.
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Поліцейські вилучили у фігурантів грошові кошти та автомобіль Soueast, на якому пересувались зловмисники.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, невідомі у Херсоні скоїли розбійний напад на приватного підприємця та його дружину.