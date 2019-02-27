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В електричці побили пасажира до втрати свідомості і пограбували

В електричці побили пасажира до втрати свідомості і пограбували

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У дизель-поїзді Шепетівка-Ланівці троє чоловіків побили та пограбували одного з пасажирів. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

“Повідомлення про розбій надійшло на лінію „102“ від чергової ланівецької автостанції. До жінки підійшов побитий незнайомець, уродженець Хмельниччини, і повідомив, що його пограбували у вагоні потяга”, — йдеться у повідомленні.

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Згодом з’ясувалось, що троє чоловіків в електричці підсіли до одного з пасажирів і під час розпивання оковитої між ними виникли суперечки, які переросли у бійку. Незнайомці побили чоловіка до втрати свідомості, пограбували його та втекли.

“Пошуками зловмисників зайнялися правоохоронці. За словами начальника Лановецького відділення поліції Василя Бурика, оперативники почали перевіряти прибудинкові території та опрацьовувати камери відеоспостережень. На слід чоловіків вивела одна із камера. Підозрюваних помітили на зупинці в одному з сіл району. Частину речей зловмисники викинули, іншу у них вилучили. За попередніми даними, серед трьох нападників — один раніше судимий за майнові злочини неповнолітній житель Миколаївської області. Інші чоловіки — уродженці Сумської та Київської областей. На прожиття чоловіки заробляють, оббираючи одиноких подорожуючих”, - додали у поліції.

Зловмисників затримали відповідно до статті 208 КПК України. Чоловікам інкримінують статтю 187 частина 2 ККУ — розбій. Триває слідство та перевірки на причетність даних осіб до аналогічних злочинів.

Нагадаємо, в електропотязі Київ-Миронівка чоловік, намагаючись заспокоїти дебоширів, які напідпитку вчиняли дебош і намагались проникнути до кабіни машиніста, здійснив попереджувальний постріл угору у вагоні електрички.

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