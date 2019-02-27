В электричке избили пассажира до потери сознания и ограбили

"Сообщение о разбое поступило на линию "102" от дежурной ланивецкой автостанции. К женщине подошел избитый незнакомец, уроженец Хмельницкой области и сообщил, что его ограбили в вагоне поезда", - говорится в сообщении.

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Впоследствии выяснилось, что трое мужчин в электричке подсели к одному из пассажиров и во время распития водки между ними возникли споры, которые переросли в драку. Незнакомцы избили мужчину до потери сознания, ограбили его и убежали.

"Поисками злоумышленников занялись правоохранители. По словам начальника Лановецкого отделения полиции Василия Бурика, оперативники начали проверять придомовые территории и обрабатывать камеры видеонаблюдений. На след мужчин вывела одна из камера. Подозреваемых заметили на остановке в одном из сел района. Часть вещей злоумышленники выбросили, другую у них изъяли. По предварительным данным, среди трех нападающих - один ранее судимый за имущественные преступления несовершеннолетний житель Николаевской области. Другие мужчины - уроженцы Сумской и Киевской областей. На жизнь мужчины зарабатывают, обирая одиноких путешествующих", - добавили в полиции.

Злоумышленников задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Мужчинам инкриминируют статью 187 часть 2 УК - разбой. Продолжается следствие и проверки на причастность данных лиц к аналогичным преступлениям.

Напомним, в электропоезде Киев-Мироновка человек, пытаясь успокоить дебоширов, которые навеселе совершали дебош и пытались проникнуть в кабину машиниста, совершил предупредительный выстрел вверх в вагоне электрички.