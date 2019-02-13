В електричці сталась стрілянина, є постраждалі

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В електропотязі Київ-Миронівка чоловік, намагаючись заспокоїти дебоширів, які напідпитку вчиняли дебош і намагались проникнути до кабіни машиніста, здійснив попереджувальний постріл угору у вагоні електрички. Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook, передає УНН.