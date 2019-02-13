В електричці сталась стрілянина, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В електропотязі Київ-Миронівка чоловік, намагаючись заспокоїти дебоширів, які напідпитку вчиняли дебош і намагались проникнути до кабіни машиніста, здійснив попереджувальний постріл угору у вагоні електрички. Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook, передає УНН.
"Троє чоловіків, добряче хильнувши оковитої, у вагоні електропотягу влаштували справжній дебош і намагалися проникнути до кабіни машиніста. Щоб втихомирити хуліганів стрілець воєнізованої охорони, який їхав до місця несення служби, змушений був відкрити вогонь з табельної зброї", - йдеться у повідомленні.
Троє пасажирів на підпитку сіли до електрички та влаштували дебош. Намагались проникнути до машиніста, один з них застосував систему "стоп-кран". Працівник воєнізованої охорони у форменому одязі намагався втихомирити компанію і зробив їм зауваження. Однак, реакція хуліганів була агресивною.
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"Вони почали ображати нецензурною лайкою чоловіка, демонструючи свою фізичну перевагу, погрожували побити його та забрати у нього зброю. Оцінивши реальну загрозу, охоронник дістав з кобури табельну вогнепальну зброю. Попереджаючи про намір її застосування, він здійснив попереджувальний постріл угору", - додали у поліції.
Це не зупинило дебоширів і боєць воєнізованої охорони спочатку вистрілив самому "активному" нападнику, який накинувся на нього, у ноги та ще здійснив три постріли у бік хуліганів.
На станції "Ольшаниця" поліція затримала порушників.
Поранені хулігани були доправлені до лікарні.
"30-річний чоловік з вогнепальним пораненням грудної клітки та черевної порожнини знаходиться в реанімації, ще двоє його товаришів 31 та 33-річного віку з аналогічним пораненням грудної клітки перебувають у хірургічному відділення лікарні", - додали правоохоронці.
За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство - ред.) та ст. 124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця - ред.) Кримінального кодексу України. Працівники поліції у якості речових доказів вилучили вогнепальну зброю системи "Наган", 5 гільз та 2 набої. Встановлюються усі обставини злочину. Триває слідство.
Нагадаємо, пізно ввечері 8 січня у Дніпровському районі столиці невідомий з вогнепальної зброї підстрелив чоловіка.