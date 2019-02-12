У столиці невідомий стріляв в авто прокурора

Подія сталася вночі у Печерському районі столиці. Невстановлена особа здійснила постріл з пневматичної зброї в автомобіль Toyota Camry. Пострілом пошкоджене заднє скло автомобіля з правого боку. На щастя ніхто не постраждав.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 194 ККУ України – умисне знищення або пошкодження майна.



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Як повідомляв УНН, у будівлі ГПУ помер екс-прокурор, якого підозрювали у злочинах проти Майдану