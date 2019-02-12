У будівлі ГПУ помер екс-прокурор, якого підозрювали у злочинах проти Майдану

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Києві помер колишній прокурор Андрій Сайчук, якого звинувачували у злочині проти Майдану, інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”, яке наводить слова прокурора Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Олексія Донського.

За його словами, Сайчук приходив до будівлі Генпрокуратури, щоб ознайомитися з матеріалами справи проти себе. Однак вже коли збирався йти, йому стало погано.

“Вже біля ліфта (там очевидиця була — прибиральниця) різко впав, посинів, йому стало погано, і там біля ліфта до приїзду „швидкої“ ще помер”, — повідомив правоохоронець.

Наразі невідомі конкретніші деталі та обставини події.

Нагадуємо, майно колишнього керівника Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка буде арештоване повторно, в тому числі за новими кримінальними справами щодо нього. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу в Києві.

Українські Національні Новини

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