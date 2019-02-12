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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70820 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 132515 просмотра

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В здании ГПУ умер экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Киеве умер бывший прокурор Андрей Сайчук, которого обвиняли в преступлении против Майдана, информирует УНН со ссылкой на “Радио Свобода”, которое приводит слова прокурора Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Алексея Донского.

По его словам, Сайчук приходил к зданию Генпрокуратуры, чтобы ознакомиться с материалами дела против себя. Однако уже когда собирался уходить, ему стало плохо.

“Уже у лифта (там очевидец была — уборщица) резко упал, посинел, ему стало плохо, и там у лифта до приезда „скорой“ еще умер”, — сообщил правоохранитель.

Пока неизвестны конкретные детали и обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, имущество бывшего руководителя Министерства внутренних дел Виталия Захарченко будет арестовано повторно, в том числе по новым уголовным делам к нему. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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