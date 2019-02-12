В здании ГПУ умер экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Киеве умер бывший прокурор Андрей Сайчук, которого обвиняли в преступлении против Майдана, информирует УНН со ссылкой на “Радио Свобода”, которое приводит слова прокурора Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Алексея Донского.
По его словам, Сайчук приходил к зданию Генпрокуратуры, чтобы ознакомиться с материалами дела против себя. Однако уже когда собирался уходить, ему стало плохо.
“Уже у лифта (там очевидец была — уборщица) резко упал, посинел, ему стало плохо, и там у лифта до приезда „скорой“ еще умер”, — сообщил правоохранитель.
Пока неизвестны конкретные детали и обстоятельства произошедшего.
Напоминаем, имущество бывшего руководителя Министерства внутренних дел Виталия Захарченко будет арестовано повторно, в том числе по новым уголовным делам к нему. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве.