В столице неизвестный стрелял в авто прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Неизвестный в столице стрелял в автомобиль, принадлежащий прокурору Генеральной прокуратуры Украины. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Происшествие произошло ночью в Печерском районе столицы. Неустановленное лицо совершило выстрел из пневматического оружия в автомобиль Toyota Camry. Выстрелом повреждено заднее стекло автомобиля с правой стороны. К счастью никто не пострадал.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
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Как сообщал УНН, в здании ГПУ умер экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана.