В электричке произошла перестрелка, есть пострадавшие

"Трое мужчин, изрядно выпив водки, в вагоне электропоезда устроили настоящий дебош и пытались проникнуть в кабину машиниста. Чтобы утихомирить хулиганов стрелок военизированной охраны, который ехал к месту несения службы, вынужден был открыть огонь из табельного оружия", - говорится в сообщении.

Трое пассажиров в нетрезвом состоянии сели в электричку и устроили дебош. Пытались проникнуть в кабину машиниста, один из них применил систему "стоп-кран". Работник военизированной охраны в форменной одежде пытался утихомирить компанию и сделал им замечание. Однако, реакция хулиганов была агрессивной.

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"Они начали оскорблять нецензурной бранью мужчину, демонстрируя свое физическое превосходство, угрожали побить его и забрать у него оружие. Оценив реальную угрозу, охранник достал из кобуры табельное огнестрельное оружие. Предупреждая о намерении ее применения, он совершил предупредительный выстрел вверх", - добавили в полиции.

Это не остановило дебоширов и боец военизированной охраны сначала выстрелил самому "активном" нападающему, который набросился на него, в ноги и еще произвел три выстрела в сторону хулиганов.

На станции "Ольшаниця" полиция задержала нарушителей.

Раненые хулиганы были доставлены в больницу.

"30-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости находится в реанимации, еще двое его товарищей 31 и 33-летнего возраста с аналогичным ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделение больницы", - добавили правоохранители.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство - ред.) и ст. 124 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника - ред.) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли огнестрельное оружие системы "Наган", 5 гильз и 2 патрона. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Продолжается следствие.

Напомним, поздно вечером 8 января во Днепровском районе столицы неизвестный из огнестрельного оружия подстрелил мужчину.