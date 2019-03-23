Мужчины пытались рекой переправить в ОРДЛО товар для изготовления колбас почти 280 тыс. грн

"На днях, вблизи с. Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области задержала двух местных, которые с помощью лодки планировали переправить через реку Северский Донец на временно оккупированную территорию пищевые составляющие для производства колбас. К месту переправки товаров нарушители получили високопроходимыми "Нивами", при осмотре которых и выявлено 600 кг свиных кишок и 28 литров ароматизаторов, применяемых для начинки колбасных изделий", - говорится в сообщении пресс-службы.



Все товары на общую сумму почти 280 000 гривен были изъяты правоохранителями.



Как рассказали сами задержанные, доставить товар лодкой через рекудолжен был знакомый с оккупированного Славяносербска, который и пообещал им денежное вознаграждение за приобретение этих продуктов и перевозку.



Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и круг лиц, причастных к противоправной деятельности. На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-3 КУоАП.



Как сообщал УНН, только за сутки в зоне ООС изъяли контрабандных товаров на 70 000 грн.



Ранее УНН сообщал, что одесские таможенники предотвратили незаконное перемещение свыше 20 000 пачек сигарет.