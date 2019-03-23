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Мужчины пытались рекой переправить в ОРДЛО товар для изготовления колбас почти 280 тыс. грн

Киев • УНН

 • 10095 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Двое мужчин пытались незаконно переправить на временно оккупированную территорию Луганской области продукты для изготовления колбас через реку Северский Донец на общую сумму почти 280 000 гривен. Им помешали правоохранители Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Мужчины пытались рекой переправить в ОРДЛО товар для изготовления колбас почти 280 тыс. грн

"На днях, вблизи с. Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области задержала двух местных, которые с помощью лодки планировали переправить через реку Северский Донец на временно оккупированную территорию пищевые составляющие для производства колбас. К месту переправки товаров нарушители получили високопроходимыми "Нивами", при осмотре которых и выявлено 600 кг свиных кишок и 28 литров ароматизаторов, применяемых для начинки колбасных изделий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Все товары на общую сумму почти 280 000 гривен были изъяты правоохранителями.

Как рассказали сами задержанные, доставить товар лодкой через рекудолжен был знакомый с оккупированного Славяносербска, который и пообещал им денежное вознаграждение за приобретение этих продуктов и перевозку.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и круг лиц, причастных к противоправной деятельности. На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-3 КУоАП.

Как сообщал УНН, только за сутки в зоне ООС изъяли контрабандных товаров на 70 000 грн.

Ранее УНН сообщал, что одесские таможенники предотвратили незаконное перемещение свыше 20 000 пачек сигарет.

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