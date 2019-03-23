Чоловіки намагались річкою переправити в ОРДЛО товар для виготовлення ковбас на майже 280 тис. грн

“Днями, поблизу с. Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області затримала двох місцевих, які за допомогою човна планували переправити через річку Сіверський Донець на тимчасово окуповану територію харчові складові для виробництва ковбас. До місця переправлення товарів порушники діставались високопрохідними "Нивами", під час огляду яких і виявлено 600 кг свинячих кишок та 28 літрів ароматизаторів, що застосовуються для начинки ковбасних виробів”, - йдеться у повідомленні прес-служби.



Усі товари на загальну суму майже 280 тисяч гривень було вилучено правоохоронцями.



Як розповіли самі затримані, доставити товар човном через річку мав знайомий з окупованого Слов'яносербська, який і пообіцяв їм грошову винагороду за придбання цих продуктів та перевезення.



Наразі встановлюються усі обставини правопорушення та коло осіб, причетних до протиправної діяльності. На затриманих складені протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-3 КУпАП.



Як повідомляв УНН, лише за добу в зоні ООС вилучили контрабандних товарів на 70 тисяч грн.



Раніше УНН повідомляв, що одеські митники упередили незаконне переміщення понад 20 тисяч пачок сигарет.