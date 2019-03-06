За добу в зоні ООС вилучили контрабандних товарів на 70 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На контрольно-пропускних пунктах в зоні проведення операції Об'єднаних на Донбасі сил цієї доби намагались провести контрабандні товари на 70 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Прикордонники спільно з працівниками ДФС у КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка", "Майорське" та "Станиця Луганська" завадили незаконному переміщенню товарів.
Зокрема через лінію зіткнення намагались провезти будматеріали, електроніку та автозапчастини, одяг, парфуми, косметичні засоби та окуляри. Загальну суму вилученої продукції оцінюють в 70 тис. грн.
Раніше УНН повідомляв, що в районі проведення ООС на Донбасі збільшився пасажиропотік.
Нагадаємо, на початку місяця на всіх КПВВ на Донбасі збільшили кількість пропускних кабінок.