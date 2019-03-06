В районі проведення ООС на Донбасі збільшився пасажиропотік

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В районі проведення операції Об'єднаних сил збільшився пасажиро-транспортний потік, за останню добу через контрольно-пропускні пункти пройшли понад 35 тис. осіб та більше 4 тис. машин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Потік пасажирів і транспорту у порівнянні з минулою добою дещо підвищився - всього через лінію зіткнення прослідувало 35,4 тис. осіб та 4,4 тис. машин.

Найбільш навантаженим виявився КПВВ "Майорське" біля окупованої Горлівки - через нього пройшли 8340 осіб та 985 одиниць транспорту.

КПВВ "Мар'їнка" під Донецьком пропустив 7495 осіб та 1325 транспортних засобів. "Новотроїцьке" - 6890 осіб та 1210 машин, а "Гнутове" - 3875 осіб та 880 машин.

Через "Станицю Луганську" пройшло найбільше людей - всього 8780 осіб, проте не проїхало жодної машини.

Як повідомляв УНН, 4 березня в чергах на КПВВ на Донбасі зібралось майже 300 автівок. 

Нагадаємо, на початку місяця на всіх КПВВ на Донбасі збільшили кількість пропускних кабінок. 

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