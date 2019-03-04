У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось майже 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 265 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/40; „Мар’їнка“ — 50/40; „Новотроїцьке“ — 30/40; „Гнутове“ — 20/25”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначають, що пропускні операції в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно.
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Пасажиро-транспортний потік в усіх КПВВ залишається динамічним та характеризується деяким зменшенням у порівнянні з попередньою добою. Всього через лінію зіткнення прослідувало 25,4 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, на всіх КПВВ Донеччини та Луганщини збільшили кількість пропускних кабінок.