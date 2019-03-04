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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 25427 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122859 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 117240 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141240 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145156 просмотра

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В очередях на КПВВ на Донбассе собралось около 300 автомобилей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 265 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 50/40; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/25", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя.

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Пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ остается динамичным и характеризуется некоторым уменьшением по сравнению с предыдущими сутками. Всего через линию соприкосновения последовало 25,4 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.

Напомним, на всех КПВВ Донецкой и Луганской областях увеличили количество пропускных кабинок.

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