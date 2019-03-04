В очередях на КПВВ на Донбассе собралось около 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 265 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 50/40; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/25", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя.
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Пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ остается динамичным и характеризуется некоторым уменьшением по сравнению с предыдущими сутками. Всего через линию соприкосновения последовало 25,4 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.
Напомним, на всех КПВВ Донецкой и Луганской областях увеличили количество пропускных кабинок.