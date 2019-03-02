В ОРДЛО за тиждень спрямували понад 400 тонн гуманітарки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Протягом тижня жителям на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей передали 414 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.
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"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України прослідувала 21 вантажівка з гуманітарною допомогою для мешканців Донбасу. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 414 тонн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, UNICEF направив на Донбас понад 142 тонни гуманітарної допомоги.