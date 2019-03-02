В ОРДЛО за неделю направили более 400 тонн гуманитарки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В течение недели жителям на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей передали 414 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
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"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовала 21 грузовик с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Всего оформлено гуманитарный груз весом 414 тонн", - говорится в сообщении.
Напомним, UNICEF направил на Донбасс более 142 тонны гуманитарной помощи.