В районе проведения ООС в Донбассе увеличился пассажиропоток
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил увеличился пассажиро-транспортный поток, за последние сутки через контрольно-пропускные пункты прошли более 35 тыс. человек и более 4 тыс. машин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Поток пассажиров и транспорта по сравнению с предыдущими сутками несколько повысился - всего через линию соприкосновения последовало 35,4 тыс. человек и 4,4 тыс. машин.
Наиболее нагруженным оказался КПВВ "Майорское" у оккупированной Горловки - через него прошли 8340 человек и 985 единиц транспорта.
КПВВ "Марьинка" под Донецком пропустил 7495 человек и 1325 транспортных средств. "Новотроицкое" - 6890 человек и 1210 машин, а "Гнутово" - 3875 человек и 880 машин.
Через КПВВ "Станица Луганская" прошло всего людей - всего 8780 человек, однако не проехало ни одной машины.
Как сообщал УНН, 4 марта в очередях на КПВВ на Донбассе собралось около 300 автомобилей.
Напомним, в начале месяца на всех КПВВ на Донбассе увеличили количество пропускных кабинок.