За сутки в зоне ООС изъяли контрабандных товаров на 70 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На контрольно-пропускных пунктах в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в последние сутки пытались провести контрабандных товаров на 70 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбы Украины.
Пограничники совместно с работниками ДФС в КПВВ "Гнутово", "Марьинка", "Майорское" и "Станица Луганская" помешали незаконному перемещению товаров.
В частности через линию соприкосновения пытались провезти стройматериалы, электронику и автозапчасти, одежду, духи, косметические средства и очки. Общая сумма изъятой продукции оценивают в 70 тыс. грн.
Ранее УНН сообщал, что в районе проведения ООС в Донбассе увеличился пассажиропоток.
Напомним, в начале месяца на всех КПВВ на Донбассе увеличили количество пропускных кабинок.