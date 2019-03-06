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За сутки в зоне ООС изъяли контрабандных товаров на 70 тысяч грн

За сутки в зоне ООС изъяли контрабандных товаров на 70 тысяч грн

Киев  •  УНН

 • 7552 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. На контрольно-пропускных пунктах в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в последние сутки  пытались провести контрабандных товаров на 70 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбы Украины.

Пограничники совместно с работниками ДФС в КПВВ "Гнутово", "Марьинка", "Майорское" и "Станица Луганская" помешали незаконному перемещению товаров.

В частности через линию соприкосновения пытались провезти стройматериалы, электронику и автозапчасти, одежду, духи, косметические средства и очки. Общая сумма изъятой продукции оценивают в 70 тыс. грн.

Ранее УНН сообщал, что в районе проведения ООС в Донбассе увеличился пассажиропоток.

Напомним, в начале месяца на всех КПВВ на Донбассе увеличили количество пропускных кабинок.

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