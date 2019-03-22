Одеські митники упередили незаконне переміщення понад 20 тисяч пачок сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Тютюнові вироби іноземного виробництва, які прибули до Чорноморська на поромі з Грузії, переміщувалися з приховуванням від митного контролю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС в Одеській області.
“41 сумку з сигаретами знайшли співробітники відділу портового контролю та відділу проведення спеціальних оглядових операцій Одеської митниці ДФС спільно з чотирилапим помічником митників Меджиком та прикордонниками на верхній палубі в вентиляційних шахтах”, — вказано у повідомленні.
За фактом незаконного переміщення 20 140 пачок сигарет з приховуванням від митного контролю складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України.
Як повідомляв УНН, закарпатські митники вилучили засоби побутової хімії, алкоголь та техніку.