Одесские таможенники предотвратили незаконное перемещение свыше 20 тысяч пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Табачные изделия иностранного производства, которые прибыли в Черноморск на пароме из Грузии, перемещались с сокрытием от таможенного контроля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС в Одесской области.
“41 сумку с сигаретами нашли сотрудники отдела портового контроля и отдела проведения специальных смотровых операций Одесской таможни ГФС совместно с четвероногим помощником таможенников Мэджиком и пограничниками на верхней палубе в вентиляционных шахтах”, — указано в сообщении.
По факту незаконного перемещения 20 140 пачек сигарет с сокрытием от таможенного контроля составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, закарпатские таможенники изъяли средства бытовой химии, алкоголь и технику.