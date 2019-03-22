Одесские таможенники предотвратили незаконное перемещение свыше 20 тысяч пачек сигарет

“41 сумку с сигаретами нашли сотрудники отдела портового контроля и отдела проведения специальных смотровых операций Одесской таможни ГФС совместно с четвероногим помощником таможенников Мэджиком и пограничниками на верхней палубе в вентиляционных шахтах”, — указано в сообщении.

По факту незаконного перемещения 20 140 пачек сигарет с сокрытием от таможенного контроля составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, закарпатские таможенники изъяли средства бытовой химии, алкоголь и технику.