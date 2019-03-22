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Закарпатські митники вилучили засоби побутової хімії, алкоголь та техніку

Київ • УНН

 • 8772 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Закарпатські митники вилучили миючі засоби, кавоварки, міксери та алкоголь. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС у Закарпатській області.

Закарпатські митники вилучили засоби побутової хімії, алкоголь та техніку

На митний пост громадянин України заїхав пасажирським мікроавтобусом “Mercedes-Benz Vito” з українською реєстрацією. Співвітчизник повертався з Словаччини, де перебував у приватних справах.

Формою проходження митного контролю громадянин обрав “зелений коридор”. При усному опитуванні він заперечив наявність будь-яких товарів в обсягах, що підлягають оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони, або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

“На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб митники вивели з загального потоку „зеленого коридору“ для проведення митного огляду на оглядовий майданчик. В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина працівники митниці виявили товари іноземного виробництва, а саме: 140 упаковок миючих засобів, загальною вагою 201,6 кг, 16 кавоварок торгівельної марки „Delonghi“, 44 міксери типу „Блендер“ торгівельної марки „KENWOOD“ та 300 пляшок алкогольних напоїв. Виявлене знаходилось у багажному відсіку автомобіля. Доступ до нього нічим не утруднювався. Все це українець визнав своєю власністю”, — вказано у повідомленні.

Таким чином, громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто у громадянина під час митного контролю виявлено товар, який перевищує неоподатковану норму переміщення через митний кордон України та є обмеженим до переміщення через митний кордон України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

Як повідомляв УНН, в Одеському порту виявили набої до “Вінчестера”.

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