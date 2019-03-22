Закарпатские таможенники изъяли средства бытовой химии, алкоголь и технику

На таможенный пост гражданин Украины заехал микроавтобусом “Mercedes-Benz Vito” с украинской регистрацией. Соотечественник возвращался из Словакии, где находился по личным делам.

Формой прохождения таможенного контроля гражданин избрал “зеленый коридор”. При устном опросе он отрицал наличие каких-либо товаров в объемах, подлежащих налогообложению таможенными платежами и подпадают под установленные законодательством запреты или ограничения на ввоз на таможенную территорию Украины.

“На основании результатов анализа и оценки рисков, транспортное средство таможенники вывели из общего потока „зеленого коридора“ для проведения таможенного досмотра на смотровую площадку. В ходе таможенного контроля транспортного средства и вещей гражданина работники таможни обнаружили товары иностранного производства, а именно: 140 упаковок моющих средств, общим весом 201,6 кг, 16 кофеварок торговой марки „Delonghi“, 44 миксеры типа „Блендер“ торговой марки „KENWOOD“ и 300 бутылок алкогольных напитков. Обнаруженное находилось в багажном отсеке автомобиля. Доступ к нему ничем не затруднился. Все это украинец признал своей собственностью”, — указано в сообщении.

Таким образом, гражданин нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля, то есть у гражданина во время таможенного контроля обнаружен товар, который превышает необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины и ограничен к перемещению через таможенную границу Украины.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса Украины.

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