Мужчину задержали за "слив" геолокаций украинских воинов в Славянске: "охотился" за техникой иностранного производства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Работника одного из заводов Славянска заподозрили в "сливе" в чат-бот фсб геолокаций украинских воинов в городе, приоритетом были локации военной техники иностранного производства, мужчина задержан, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.
Детали
"Служба безопасности задержала еще одного информатора фсб, который собирал для агрессора разведданные о местах базирования Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области. Его приоритетом были локации тяжелого вооружения и бронетехники иностранного производства на территории Славянска. Фигурант посылал данные в чат-бот фсб, который российская спецслужба создала для сбора информации об украинских защитниках на востоке Украины", - указали в СБУ.
Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки новых воздушных атак на подразделения ВСУ вблизи линии фронта, отметили в спецслужбе.
Как сообщается, сотрудники СБУ задержали злоумышленника возле его дома.
По данным следствия, вражеским пособником оказался работник одного из заводов Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству против Украины.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним
За "слив" позиций ВСУ возле Славянска и Краматорска задержали еще одну информаторку фсб.