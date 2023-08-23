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Мужчину задержали за "слив" геолокаций украинских воинов в Славянске: "охотился" за техникой иностранного производства

Мужчину задержали за "слив" геолокаций украинских воинов в Славянске: "охотился" за техникой иностранного производства

Киев • УНН

 • 527266 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Работника одного из заводов Славянска заподозрили в "сливе" в чат-бот фсб геолокаций украинских воинов в городе, приоритетом были локации военной техники иностранного производства, мужчина задержан, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности задержала еще одного информатора фсб, который собирал для агрессора разведданные о местах базирования Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области. Его приоритетом были локации тяжелого вооружения и бронетехники иностранного производства на территории Славянска. Фигурант посылал данные в чат-бот фсб, который российская спецслужба создала для сбора информации об украинских защитниках на востоке Украины", - указали в СБУ.

Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки новых воздушных атак на подразделения ВСУ вблизи линии фронта, отметили в спецслужбе.

Как сообщается, сотрудники СБУ задержали злоумышленника возле его дома. 

По данным следствия, вражеским пособником оказался работник одного из заводов Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству против Украины.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

За "слив" позиций ВСУ возле Славянска и Краматорска задержали еще одну информаторку фсб.

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