Чоловіка затримали за "злив" геолокацій українських воїнів у Слов'янську: "полював" за технікою іноземного виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Працівника одного із заводів Слов'янська запідозрили у "зливанні" у чат-бот фсб геолокацій українських воїнів у місті, пріоритетом були локації військової техніки іноземного виробництва, чоловіка затримано, повідомили у СБУ у середу, пише УНН.
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"Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб, який збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у прифронтових районах Донеччини. Його пріоритетом були локації важкого озброєння і бронетехніки іноземного виробництва на території Слов’янська. Фігурант надсилав дані до чат-боту фсб, який російська спецслужба створила для збору інформації про українських захисників на сході України", - вказали у СБУ.
Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних атак на підрозділи ЗСУ поблизу лінії фронту, зазначили у спецслужбі.
Як повідомляється, співробітники СБУ затримали зловмисника біля його будинку.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник одного із заводів Слов'янська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці проти України.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо
За "злив" позицій ЗСУ біля Слов'янська і Краматорська затримали ще одну інформаторку фсб.