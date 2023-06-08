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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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За "злив" позицій ЗСУ біля Слов'янська і Краматорська затримали ще одну інформаторку фсб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Служба безпеки України викрила новий випадок шпигунства на Донеччині. Внаслідок успішної операції зловмисницю, яка передавала ворожій стороні розвідувальну інформацію, затримано, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

За "злив" позицій ЗСУ біля Слов'янська і Краматорська затримали ще одну інформаторку фсб

Деталі

У прифронтових районах Донеччини СБУ затримала жінку, яка була інформаторкою російської федеральної служби безпеки.

Зловмисниця, вказали у СБУ, активно передавала окупантам розвідувальну інформацію про позиції Сил оборони в районах Слов'янська та Краматорська. Вона відстежувала маршрути переміщення Збройних сил України, а потім передавала зібрані дані до фсб за допомогою месенджера, розповіли у СБУ.

Отримана розвідувальна інформація була використана загарбниками для планування масованих повітряних ударів на пункти базування Сил оборони та маршрути руху військових колон.

Затримана 49-річна жінка, за даними СБУ, була залучена до негласної співпраці з фсб у грудні 2022 року кадровим співробітником цієї служби.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру на підставі зібраних доказів, і вона зараз перебуває під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин цього злочину, а комплексні заходи проводилися співробітниками СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

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