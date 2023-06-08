За "злив" позицій ЗСУ біля Слов'янська і Краматорська затримали ще одну інформаторку фсб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Служба безпеки України викрила новий випадок шпигунства на Донеччині. Внаслідок успішної операції зловмисницю, яка передавала ворожій стороні розвідувальну інформацію, затримано, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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У прифронтових районах Донеччини СБУ затримала жінку, яка була інформаторкою російської федеральної служби безпеки.
Зловмисниця, вказали у СБУ, активно передавала окупантам розвідувальну інформацію про позиції Сил оборони в районах Слов'янська та Краматорська. Вона відстежувала маршрути переміщення Збройних сил України, а потім передавала зібрані дані до фсб за допомогою месенджера, розповіли у СБУ.
Отримана розвідувальна інформація була використана загарбниками для планування масованих повітряних ударів на пункти базування Сил оборони та маршрути руху військових колон.
Затримана 49-річна жінка, за даними СБУ, була залучена до негласної співпраці з фсб у грудні 2022 року кадровим співробітником цієї служби.
Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру на підставі зібраних доказів, і вона зараз перебуває під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин цього злочину, а комплексні заходи проводилися співробітниками СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.
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