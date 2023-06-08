За "слив" позиций ВСУ возле Славянска и Краматорска задержали еще одну информаторку фсб

Детали

В прифронтовых районах Донецкой области СБУ задержала женщину, которая была информатором российской федеральной службы безопасности.

Злоумышленница, указали в СБУ, активно передавала оккупантам разведывательную информацию о позициях Сил обороны в районах Славянска и Краматорска. Она отслеживала маршруты перемещения Вооруженных сил Украины, а затем передавала собранные данные в фсб с помощью мессенджера, рассказали в СБУ.

Полученная разведывательная информация была использована захватчиками для планирования массированных воздушных ударов по пунктам базирования Сил обороны и маршруты движения военных колонн.

Задержанная 49-летняя женщина, по данным СБУ, была привлечена к негласному сотрудничеству с фсб в декабре 2022 года кадровым сотрудником этой службы.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении на основании собранных доказательств, и она сейчас находится под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств этого преступления, а комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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