"Полювала" на бойові дрони ЗСУ: ворожу інформаторку засудили до 12 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Інформаторку рф, яка "полювала" на бойові дрони ЗСУ під Авдіївкою і Бахмутом засудили до 12 років позбавлення волі. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.
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Як зазначається, контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у січні цього року. Нею виявилась мешканка селища Іверське Краматорського району, яку минулого літа спецслужба рф дистанційно залучила до розвідувально-підривної діяльності проти України.
Так, за вказівкою окупантів, вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення українських захисників на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
Передусім ворожа інформаторка намагалась виявити бойові позиції артилерії, зенітно-ракетних комплексів та бойових дронів ЗСУ. Також агресора цікавили локації українських військових шпиталів, складів з боєприпасами та підрозділів радіо-електронної боротьби.
Повідомляється, що отримані відомості вона передавала ворожому "зв’язковому" з тимчасово окупованої частини Донеччини. Комунікацію підтримували через Телеграм, а передачу розвідданих окупантам здійснювала у вигляді текстових повідомлень і скріншотів в Google Maps з відмітками українських об’єктів. Розвідувальну інформацію загарбники використовували для підготовки нових повітряних ударів по регіону.
Під час обшуку у зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
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