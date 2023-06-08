"Охотилась" на боевые дроны ВСУ: вражескую информаторшу приговорили к 12 годам лишения свободы

Детали

Как отмечается, контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу в январе этого года. Ею оказалась жительница поселка Иверское Краматорского района, которую прошлым летом спецслужба рф дистанционно привлекла к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Так, по указанию оккупантов, она собирала информацию о местах дислокации и перемещения украинских защитников на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Прежде всего вражеская информаторка пыталась выявить боевые позиции артиллерии, зенитно-ракетных комплексов и боевых дронов ВСУ. Также агрессора интересовали локации украинских военных госпиталей, складов с боеприпасами и подразделений радио-электронной борьбы.

Сообщается, что полученные сведения она передавала вражескому "связному" с временно оккупированной части Донецкой области. Коммуникацию поддерживали через Телеграм, а передачу разведданных оккупантам осуществляла в виде текстовых сообщений и скриншотов в Google Maps с отметками украинских объектов. Разведывательную информацию захватчики использовали для подготовки новых воздушных ударов по региону.

Во время обыска у злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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