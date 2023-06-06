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Однією з перших почала виправдовувати рф за підрив Каховської ГЕС: московській пропагандистці повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 441779 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. московській пропагандистці Юлії Вітязєвій, яка однією з перших почала виправдовувати російських окупантів за підрив Каховської ГЕС, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.

Однією з перших почала виправдовувати рф за підрив Каховської ГЕС: московській пропагандистці повідомлено про підозру

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«Контррозвідники та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одну ворожу пропагандистку, яка займається інформаційно-підривною діяльністю проти України. Мова йде про уродженку Одеси, прокремлівську блогершу Юлію Лозанову, більш відому під псевдонімом Юлія Вітязєва», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ще у 2015 році вона переїхала до москви, де розпочала активно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

«З початку повномасштабного вторгнення росії Вітязєва використовувала всі доступні їй медіа-майданчики для публічної підтримки збройної агресії рф. Саме вона 6 червня 2023 року однією з перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС», - зазначається в повідомленні.

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В СБУ повідомляють, що для цього московська блогерка опублікувала відповідні дописи на власному Телеграм-каналі, який нараховує майже 100 тис. підписників.

«Крім того, Вітязєва регулярно поширює до антиукраїнський контент в ефірах російського каналу «Соловьев.live» і займається збором грошей для потреб окупаційних угруповань рф. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти її підривної діяльності проти України», - інформує СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили блогерці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 6 ст.111-1 (колабораційна діяльність);

• ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

«Наразі фігурантка переховується від правосуддя на території країни-агресора. Тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти України», - йдеться в повідомленні.

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