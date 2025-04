Резніков про підрив Каховської ГЕС: Черговий військовий злочин, скоєний росією

Цитата

"Стаття 56 Протоколу I 1977 року до Женевської конвенції 1949 року "греблі, дамби та атомні електростанції не повинні ставати об’єктом нападу... якщо такий напад може спричинити викид небезпечних речовин і, як наслідок, призвести до серйозних втрат серед цивільного населення.

06 червня 2023 р. Україна, Нова Каховська дамба підірвана росією, небезпечні речовини звільнені, спровокована гуманітарна катастрофа. Черговий воєнний злочин, скоєний росією", - написав він у Twitter.

Article 56 of Protocol I of 1977 to Geneva Conventions 1949 «dams, dykes and nuclear electrical generating stations, shall not be made the object of attack... if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses among the civilian population».

June 6, 2023

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у бєлгородській області.