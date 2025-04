Резников о подрыве Каховской ГЭС: Очередное военное преступление, совершенное россией

Цитата

"Статья 56 Протокола I 1977 года к Женевской конвенции 1949 года "плотины, дамбы и атомные электростанции не должны становиться объектом нападения... если такое нападение может вызвать выброс опасных веществ и, как следствие, привести к серьезным потерям среди гражданского населения.

06 июня 2023 г. Украина, Новая Каховская дамба взорвана Россией, опасные вещества освобождены, спровоцирована гуманитарная катастрофа. Очередное военное преступление, совершенное россией", - написал он в Twitter.

Article 56 of Protocol I of 1977 to Geneva Conventions 1949 «dams, dykes and nuclear electrical generating stations, shall not be made the object of attack... if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses among the civilian population».

06… pic.twitter.com/r8WvNcl4bH

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2023

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области.