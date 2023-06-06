Зеленський про підрив Каховської ГЕС: найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Підрив росіянами Каховської ГЕС – найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників саміту «Бухарестської дев’ятки», передає УНН.
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«Сьогодні російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого. Цієї ночі вони підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції – о 2:50 ночі стався цей вибух. Абсолютно свідомий, підготовлений вибух. Вони точно знали, що вони роблять. Уявіть собі: об’єм водосховища, яке тримала ця дамба, – одне з найбільших водосховищ України», - сказав Зеленський.
Він наголосив, що росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. І це – справжній екоцид.
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«Звичайно, усі наші служби, усі, хто може дати людям порятунок, уже залучені. Але тільки на підконтрольній Україні території. На жаль, уже понад рік росія контролює і цю дамбу, і всю Каховську гідроелектростанцію. І підірвати її якось ззовні, обстрілами фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами. І підірвана ними», - зазначив Зеленський.
Він заявив, що це ще раз демонструє, із яким цинізмом росія ставиться до людей, чию землю захопила, та що насправді росія несе Європі та світу.
«Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа у Європі за десятки років. І це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу», - сказав Зеленський.
Доповнення
Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею екоцид.