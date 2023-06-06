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Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: крупнейшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет

Киев • УНН

 • 457274 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Подрыв россиянами Каховской ГЭС – крупнейшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита «Бухарестской девятки», передает УНН.

Зеленский о подрыве Каховской ГЭС: крупнейшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет

Цитата

«Сегодня российские террористы в очередной раз доказали, что они являются угрозой для всего живого. Этой ночью они взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции – в 2:50 ночи произошел этот взрыв. Абсолютно сознательный, подготовленный взрыв. Они точно знали, что они делают. Представьте себе: объем водохранилища, которое держала эта дамба, – одно из крупнейших водохранилищ Украины», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россия взорвала бомбу массового экологического поражения. И это – настоящий экоцид.

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«Конечно, все наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены. Но только на подконтрольной Украине территории. К сожалению, уже больше года россия контролирует и эту дамбу, и всю Каховскую гидроэлектростанцию. И взорвать ее как-то извне, обстрелами физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами. И взорвана ими», - отметил Зеленский.

Он заявил, что это еще раз демонстрирует, с каким цинизмом россия относится к людям, чью землю захватила, и что на самом деле россия несет Европе и миру.

«Это самая большая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. И это самый опасный террорист в мире. И поэтому поражение россии – поражение, которое мы все равно обеспечим, – будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира», - сказал Зеленский.

Дополнение

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС начато расследование по статье экоцид.

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