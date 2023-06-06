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Одной из первых начала оправдывать рф за подрыв Каховской ГЭС: московской пропагандистке сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 441779 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. московской пропагандистке Юлии Витязевой, которая одной из первых начала оправдывать российских оккупантов за подрыв Каховской ГЭС, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Одной из первых начала оправдывать рф за подрыв Каховской ГЭС: московской пропагандистке сообщено о подозрении

Цитата

«Контрразведчики и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одну вражескую пропагандистку, которая занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины. Речь идет об уроженке Одессы, прокремлевской блогерше Юлии Лозановой, более известной под псевдонимом Юлия Витязева», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что еще в 2015 году она переехала в Москву, где начала активно распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине.

«С начала полномасштабного вторжения россии Витязева использовала все доступные ей медиа-площадки для публичной поддержки вооруженной агрессии рф. Именно она 6 июня 2023 года одной из первых начала активно оправдывать российских оккупантов за подрыв ими Каховской ГЭС», - отмечается в сообщении.

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В СБУ сообщают, что для этого московская блогерша опубликовала соответствующие сообщения на собственном Телеграм-канале, который насчитывает почти 100 тыс. подписчиков.

«Кроме того, Витязева регулярно распространяет антиукраинский контент в эфирах российского канала «Соловьев.live» и занимается сбором денег для нужд оккупационных группировок рф. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты ее подрывной деятельности против Украины», - информирует СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили блогеру о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 6 ст.111-1 (коллаборационная деятельность);

• ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

«Сейчас фигурантка скрывается от правосудия на территории страны-агрессора. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за преступления против Украины», - говорится в сообщении.

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