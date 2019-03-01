Мужчину, который из ревности "заказал" соперника, будут судить вместе с исполнителем
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Мужчина, который из ревности "заказал" соперника, будет отвечать в суде вместе с исполнителем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.
Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4, следователями Днепровского управления полиции завершено досудебное расследование в отношении двух злоумышленников по факту покушения на жизнь 46-летнего местного жителя.
Один из обвиняемых является заказчиком преступления, другой - исполнителем.
Как установлено следствием, между заказчиком и потерпевшим был конфликт на почве ревности, поскольку бывшая гражданская жена правонарушителя проживает с потерпевшим. Чтобы отомстить последнему, обвиняемый в конце августа 2018 года нанял человека, который за денежное вознаграждение в сумме 300 долларов США согласился напасть на потерпевшего и нанести ему тяжкие телесные повреждения.
Для реализации плана заказчик на собственном автомобиле привез исполнителя по месту жительства потерпевшего.
Находясь в подъезде жилого дома и дождавшись, пока человек выйдет из квартиры, заказчик подал исполнителю сигнал действовать. Последний в это время нанес потерпевшему несколько ударов ножом, причинив ранения внутренних органов, которые квалифицируются как тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.
В ходе проведения досудебного расследования, по результатам негласных следственных (розыскных) действий злоумышленники были задержаны правоохранителями.
Следствие в уголовном производстве завершено, обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление им грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, подозреваемый в убийстве 40-летнего уроженца другого государства утверждает, что ошибся объектом преступления и застрелил не того человека, которого ему "заказали".