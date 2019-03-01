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Чоловіка, який через ревнощі "замовив" суперника, судитимуть разом із виконавцем

Київ • УНН

 • 8990 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Чоловік, який через ревнощі "замовив" суперника, відповідатиме у суді разом із виконавцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Києва.

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4, слідчими Дніпровського управління поліції завершено досудове розслідування відносно двох зловмисників за фактом замаху на життя 46-річного місцевого жителя.

Один з обвинувачених є замовником злочину, інший - виконавцем.

Як встановлено слідством, між замовником та потерпілим був конфлікт на ґрунті ревнощів, оскільки колишня цивільна дружина правопорушника проживає з потерпілим. Щоб помститися останньому обвинувачений в кінці серпня 2018 року найняв чоловіка, який за грошову винагороду в сумі 300 доларів США погодився напасти на потерпілого та спричинити йому тяжкі тілесні ушкодження.

Для реалізації плану замовник на власному автомобілі привіз виконавця за місцем проживання потерпілого.

Перебуваючи у під’їзді житлового будинку та дочекавшись поки чоловік вийде з помешкання, замовник подав виконавцю сигнал діяти. Останній у цей час наніс потерпілому кілька ударів ножем, спричинивши поранення внутрішніх органів, що кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

В ході проведення досудового розслідування, за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зловмисники були затримані правоохоронцями.

Наразі слідство у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві 40-річного уродженця іншої держави стверджує, що помилився об’єктом злочину і застрелив не ту людину, яку йому "замовили".

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