Кілер помилився з жертвою і застрелив не того
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Підозрюваний у вбивстві 40-річного уродженця іншої держави стверджує, що помилився об’єктом злочину і застрелив не ту людину, яку йому "замовили". Про це йдеться у матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень, передає кореспондент УНН.
У жовтні 2018 року замовник убивства, маючи особисті неприязні відносини зі знайомим, через посередника попросив знайти виконавця, який погодиться позбавити життя опонента. Посередник звернувся до свого знайомого з проханням скоїти умисне вбивство. За це пообіцяв передати у власність квартиру своєї матері. Виконавець погодився.
Посередник проінструктував виконавця з приводу місця проживання жертви та показав фото останнього.
На початку листопада 2018 року виконавець отримав від посередника пістолет. Ввечері 6 листопада, перебуваючи біля будинку по вулиці Верхня Пермська, підозрюваний побачив людину, яку, як йому здалося, він бачив на світлині, і двічі вистрелив у її бік. Від отриманих поранень чоловік помер.
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Вважаючи злочин закінченим, а домовленість виконаною, виконавець з місця скоєння злочину зник.
Підозрюваний під час допиту повідомив, що знаходився на лікуванні у лікаря-нарколога та на сьогоднішній момент наркозалежний. Крім того, вчинив убивство, помилившись об’єктом злочину.
Суд вирішив призначити судову психолого-психіатричну експертизу.
Нагадаємо, 6 листопада близько 22:00 у Кропивницькому поблизу магазину "Файно маркет" на вулиці Верхня Пермська застрелили людину. Від отриманих травм 40-річний житель обласного центру, уродженець іншої держави, помер на місці.
Правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до вбивства. Ним виявився 33-річний раніше судимий за тяжкі злочини місцевий житель. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.
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Як повідомляв УНН, у Дніпрі вбили працівника прокуратури.