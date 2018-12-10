Вбивство фермера замовили у Харківській області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Правоохоронці запобігли замовному вбивству 51-річного зміївського фермера. В організації злочину підозрюють його бізнес-партнера. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
"Організатором злочину виявився знайомий потерпілого. Фермери мали тривалі приятельські та бізнес-стосунки. Часто сварилися через гроші. 42-річний підозрюваний співпрацював із фірмою потерпілого, тому добре знав про заможність фермера", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, після чергової сварки на ґрунті боргів та фінансових зобов’язань бізнес-партнер вирішив викрасти товариша, а після того, як той перепише на нього свої активи, – убити. Для цього зловмисник через знайомих підшукав "кілера", якому запропонував викрасти жертву. У перемовинах з виконавцем замовник обговорював методи залякування та катування фермера. Так, пропонувалося застосувати паяльник, а якщо катування не вплинуть – вбити родину потерпілого. Крім того, чоловік наполягав: викрадений "не мав вийти живим".
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Підозрюваний обіцяв добре заплатити виконавцю, як тільки активи підприємця перейдуть до нього. Лише на вирішення "організаційних" питань у справі він дав близько 30 тисяч грн. Гроші витрачалися на транспортні затрати, мобільний зв'язок. Окрім того, "кілер" орендував будинок у Харкові, де й мала відбутися розправа.
"В ході спецоперації оперативники імітували викрадення фермера. Виконавець повідомив, де знаходиться потерпілий. Замовник приїхав до винайманого будинку, щоб особисто вимагати кошти у підприємця. Там він і був затриманий "на гарячому". Чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України (організація викрадення людини, організація замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів)", – повідомили у прокуратурі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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Нагадаємо, чоловік замовив вбивство знайомої-стоматолога, щоб заволодіти її бізнесом.