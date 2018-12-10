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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Убийство фермера заказали в Харьковской области

Киев • УНН

 • 15732 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Правоохранители предотвратили заказное убийство 51-летнего змиевского фермера. В организации преступления подозревают его бизнес-партнера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Убийство фермера заказали в Харьковской области

"Организатором преступления оказался знакомый потерпевшего. Фермеры имели длительные дружеские и бизнес-отношения. Часто ссорились из-за денег. 42-летний подозреваемый сотрудничал с фирмой потерпевшего, поэтому хорошо знал о состоятельности фермера", – говорится в сообщении.

По данным следствия, после очередной ссоры на почве долгов и финансовых обязательств бизнес-партнер решил похитить  товарища, а после того, как тот перепишет на него свои активы, – убить. Для этого злоумышленник через знакомых подыскал "киллера", которому предложил похитить жертву. В переговорах с исполнителем заказчик обсуждал методы запугивания и пыток фермера. Так, предлагалось применить паяльник, а если пытки не повлияют – убить семью пострадавшего. Кроме того, мужчина настаивал: похищенный "не должен был выйти живым".

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Подозреваемый обещал хорошо заплатить исполнителю, как только активы предпринимателя перейдут к нему. Только на решение "организационных" вопросов по делу он дал около 30 тысяч грн. Деньги тратились на транспортные затраты, мобильную связь. Кроме того, "киллер" арендовал дом в Харькове, где и должна была состояться расправа.

"В ходе спецоперации оперативники имитировали похищение фермера. Исполнитель сообщил, где находится пострадавший. Заказчик приехал в съемный дома, чтобы лично требовать средства у предпринимателя. Там он и был задержан "на горячем". Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (организация похищения человека, организация покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений)", – сообщили в прокуратуре.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Напомним, мужчина заказал убийство знакомой-стоматолога, чтобы завладеть ее бизнесом.

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