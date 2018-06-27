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Бізнесмен у Черкаській області замовив убивство волонтера АТО

Бізнесмен у Черкаській області замовив убивство волонтера АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. На Черкащині бізнесмен замовив убивство громадського активіста, який відстоював права селян, а також ще двох осіб. Як повідомили у прес-службі СБУ, убивство вдалось попередити завдяки спецоперації, передає УНН.

"... попередили через імітацію замовне вбивство громадського активіста та ще двох осіб, який відстоював права селян в одному із районів Черкащини", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, у рамках кримінального провадження, оперативники спецслужби встановили, що замовником вбивств є бізнесмен з Києва.

"Його родина має у Черкаській області земельний бізнес з паями місцевих мешканців. Селяни висловлювали незадоволення умовами співпраці та вимагали збільшити плату за паї. Для залякування людей київський ділок замовив вбивство трьох громадян. Першим ‒ представник громадського об’єднання “Самооборона майдану Черкаської області” та волонтер АТО, надалі ‒ голова однієї із сільських рад району та її близький родич", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ відзначили, що правоохоронці задокументували зустріч замовника з кілером, який повідомив правоохоронців про підготовку злочину та погодився співпрацювати зі слідством. На ній комерсант озвучив прізвища майбутніх жертв, надав додаткові інструкції щодо їхньої ліквідації, обговорив терміни та порядок виконання замовлення. Для імітації злочину, на виконання вимог ст. 271 КПК України співробітники контррозвідки СБ України організували “зникнення” активіста під час слідування з роботи до місця проживання.

"Надалі на околицях Києва здійснено імітацію вбивства активіста, викопано яму для поховання, на фоні якого, згідно з умовами замовника, здійснено кілька постановочних фотокарток з тілом чоловіка із слідами насильницької смерті. Оперативники спецслужби задокументували передачу замовником після отримання “доказів” виконання вбивства п’ятнадцяти тисяч доларів США та затримали зловмисника", - йдеться у повідомленні.

У СБУ відзначили, що завдяки спецоперації "вдалося не тільки попередити вчинення замовного вбивства громадського активіста, а й через імітування злочину з’ясувати особи наступних жертв та попередити вчинення терористичного акту, зокрема здійснення пострілу із ручного протитанкового гранатомета у приватний будинок одного із сільських голів району".

Наразі бізнесмену оголошено про підозру в скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

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